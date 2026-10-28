Известного режиссера Панахи заочно приговорили в Иране к 5 годам тюрьмы Variety: известный иранский режиссер Панахи заочно приговорен к 5 годам тюрьмы

Москва28 окт Вести.Революционный суд в Тегеране заочно приговорил известного иранского кинорежиссера Джафара Панахи к пяти годам и 1 месяцу тюрьмы, приводит издание Variety слова адвоката режиссера Мостафы Нили.

Адвокат Панахи… сообщил изданию Emtedad, что суд заочно приговорил его клиента к пяти годам и одному месяцу лишения свободы (хотя исполнение обоих приговоров остается на усмотрение суда) говорится в сообщении

По словам защитника, суд также решил конфисковать имущество режиссера, запретил ему покидать страну и пользоваться соцсетями в течение двух лет.

Как уточнил Нили, о приговоре режиссеру он узнал, когда пришел в прокуратуру выяснять, почему банковские счета Панахи заморожены.

В решении суда утверждается, что кинематографист проживает за пределами Ирана, однако сам режиссер говорил, что в марте 2026 года он вернулся на родину и намерен оставаться в стране.

Отмечается, что ранее Панахи уже был вынесен приговор, предусматривающий заключение сроком в 1 год.

Панахи является режиссером фильма "Простая случайность", который в 2026 году был номинирован на премию "Оскар". Годом ранее эта картина получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля.