Иранские власти казнили мужчину по делу о терроризме Mizan: в Иране казнен обвиненный в терроризме мужчина

Москва14 окт Вести.В Иране казнили мужчину, обвиненного в терроризме. Об этом сообщило агентство Mizan.

По его данным, Али-Сина Мостафави был признан вооруженным террористом и агентом "американо-сионистского врага". В сообщении утверждается, что он ранил нескольких мирных жителей, в том числе маленькую девочку, после чего был повешен.

Mizan пишет, что Мостафави активно участвовал в зимних беспорядках. Кроме того, по версии агентства, во время обострения конфликта с США он фотографировал места попадания американских снарядов и отправлял эти снимки в сеть.

Также сообщается, что мужчина совершил два вооруженных нападения в городе Керман на юго-востоке Ирана. По информации Mizan, 24 марта он открыл стрельбу в общественном месте, в результате чего пострадали взрослый и ребенок. 21 апреля, как сообщает агентство, он стрелял по призывникам и проезжающим автомобилям, ранив нескольких человек.

Кроме того, как заявляется, в телефоне казненного нашли переписки, из которых следовало, что он готовил теракт в аэропорту Кермана.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, после чего Тегеран ответил атаками на военные объекты США и их союзников на Ближнем Востоке. В середине июня Иран и Соединенные Штаты подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позже стороны снова обменялись ударами. Сейчас конфликт остается нерешенным.