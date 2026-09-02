Жертвами атаки в Иране стали 4 человека и еще 50 получили ранения

Власти Ирана назвали преступлением удар США по свадебной церемонии Жертвами атаки в Иране стали 4 человека и еще 50 получили ранения

Москва2 сен Вести.Удар американских военных по свадебной церемонии на юге Ирана, приведший к гибели людей, является преступлением. Об этом заявила вице-президент Исламской Республики по делам женщин и семей Захра Бехрузазар.

Она указала, что жертвами атаки стали 4 человека и десятки пострадали.

Жестокая атака американского противника на свадебную церемонию в Сирике привела к гибели четырех человек, еще 50 получили ранения в результате этого преступления написала Бехрузазар в соцсети X

Согласно данным замгубенатора провинции Хормозган Ахмада Нафиси, число пострадавших в результате атаки США, под которую попала свадебная церемония, возросло до 68. Ряд СМИ, ссылаясь на иранский Красный полумесяц, сообщали, что число погибших увеличилось до пяти.

Множественные взрывы прогремели на юге Ирана – на острове Кешм и в ряде прибрежных городов – 1 сентября. Центральное командование ВС США объявило о нанесении серии ударов по целям на территории Ирана. Один из них пришелся по зданию, где проходила свадебная церемония.