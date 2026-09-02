Число пострадавших от удара США по свадебной церемонии в Иране выросло до 68

Власти провинции Хормозган сообщили о 68 раненых в результате атаки Число пострадавших от удара США по свадебной церемонии в Иране выросло до 68

Москва2 сен Вести.Число пострадавших в результате американского удара по Ирану, под который попала свадебная церемония в южной провинции Хормозган, выросло до 68 человек. Об этом сообщил заместитель губернатора провинции Ахмад Нафиси.

По словам местного чиновника, атака произошла в Кухестаке округа Сирик. Ранее местные власти сообщали о четырех погибших, а ряд СМИ со ссылкой на иранский Красный полумесяц — о пяти жертвах.

Число получивших ранения в результате атаки армии США на свадебную церемонию в Кухестаке в округе Сирик возросло до 68 человек заявил Нафиси

Информационный портал правительства Ирана приводит слова заместителя губернатора провинции о росте числа раненых до 68 человек. Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Захра Бехрузазар назвала произошедшее преступлением.

Во вторник Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении американскими военными ударов по Ирану. Тегеран ответил на действия США, атаковав, как заявил Корпус стражей исламской революции, американскую базу в Иордании.

В середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако спустя три недели ситуация вновь обострилась: Соединенные Штаты обвинили Иран в обстрелах коммерческих судов в Ормузском проливе, после чего стороны возобновили обмен ударами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабной атаки на Иран, после которой, по его словам, от Исламской Республики "мало что останется".