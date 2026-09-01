Двое иранцев погибли на свадьбе во время удара США При ударах США по Ирану погибли гости свадебной церемонии

Москва1 сен Вести.Американские удары по югу Ирана унесли жизни как минимум двух человек, находившихся на свадебной церемонии в городе Сирик. Об этом сообщил заместитель губернатора провинции Хормозган Ахмад Нафиси в эфире иранского государственного телевидения.

Во время нападения на Сирик, к сожалению, была атакована жилая постройка, в которой проходила свадебная церемония. В результате этого инцидента погибли два человека, а большое число присутствовавших получило ранения сказал он

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США объявило о нанесении серии ударов по целям на территории Ирана. По данным телеканала Press TV, взрывы прогремели на южном побережье страны - на острове Кешм и в ряде прибрежных городов. Президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае новых ответных атак на американские объекты Иран будет уничтожен.