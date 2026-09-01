Москва1 сенВести.Американские удары по югу Ирана унесли жизни как минимум двух человек, находившихся на свадебной церемонии в городе Сирик. Об этом сообщил заместитель губернатора провинции Хормозган Ахмад Нафиси в эфире иранского государственного телевидения.
Во время нападения на Сирик, к сожалению, была атакована жилая постройка, в которой проходила свадебная церемония. В результате этого инцидента погибли два человека, а большое число присутствовавших получило ранениясказал он
Ранее Центральное командование Вооруженных сил США объявило о нанесении серии ударов по целям на территории Ирана. По данным телеканала Press TV, взрывы прогремели на южном побережье страны - на острове Кешм и в ряде прибрежных городов. Президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае новых ответных атак на американские объекты Иран будет уничтожен.