Глава МИД Ирана Аракчи: жертвами атак Израиля и США на Иран стали 5 тыс. человек

Аракчи назвал число погибших в Иране при ударах Израиля и США Глава МИД Ирана Аракчи: жертвами атак Израиля и США на Иран стали 5 тыс. человек

Москва25 сен Вести.В результате ударов авиации Израиля и США по территории Ирана погибли более пяти тысяч человек, сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

Среди жертв – сотни детей и женщин, добавил глава внешнеполитического ведомства, слова которого приводит телеканал Al Jazeera. Он также назвал ликвидацию верховного лидера Ирана (1989–2026 гг.) аятоллы Али Хаменеи нарушением международного права.

США и Израиль 28 февраля 2026 года приступили к нанесению авиаударов по объектам на территории Исламской Республики. В первый же день атак под удар попала школа для девочек в округе Минаб.

Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила, что в результате происшествия погибли 168 учениц, а также 14 учителей и сотрудников учебного заведения.

Впоследствии коллега Мохаджерани — Эсмаил Багаи — заявил, что военные США атаковали детскую школу ракетами Tomahawk, стремясь добиться наибольшего числа жертв.

Американский президент Дональд Трамп назвал случившееся ужасной трагедией, но усомнился в том, что когда-либо удастся установить виновных в произошедшем, поскольку в тот период "ракеты летали повсюду и со всех сторон".