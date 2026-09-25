Москва25 сенВести.В результате ударов авиации Израиля и США по территории Ирана погибли более пяти тысяч человек, сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.
Среди жертв – сотни детей и женщин, добавил глава внешнеполитического ведомства, слова которого приводит телеканал Al Jazeera. Он также назвал ликвидацию верховного лидера Ирана (1989–2026 гг.) аятоллы Али Хаменеи нарушением международного права.
США и Израиль 28 февраля 2026 года приступили к нанесению авиаударов по объектам на территории Исламской Республики. В первый же день атак под удар попала школа для девочек в округе Минаб.
Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила, что в результате происшествия погибли 168 учениц, а также 14 учителей и сотрудников учебного заведения.
Впоследствии коллега Мохаджерани — Эсмаил Багаи — заявил, что военные США атаковали детскую школу ракетами Tomahawk, стремясь добиться наибольшего числа жертв.
Американский президент Дональд Трамп назвал случившееся ужасной трагедией, но усомнился в том, что когда-либо удастся установить виновных в произошедшем, поскольку в тот период "ракеты летали повсюду и со всех сторон".