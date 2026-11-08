IRIB: в Иране казнили трех мужчин, обвиняемых в участии в январских беспорядках

Власти Ирана казнили трех мужчин по обвинению в участии в беспорядках IRIB: в Иране казнили трех мужчин, обвиняемых в участии в январских беспорядках

Москва8 ноя Вести.Власти Ирана казнили трех мужчин, обвиняемых в участии в январских беспорядках и разрушении электроподстанции в городе Кередж. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

В числе преступлений, вменяемых казненным, были участие в действиях в пользу США и Израиля, создание и использование коктейлей Молотова и гранат, ношение и использование холодного и огнестрельного оружия, разрушение и поджог государственного имущества, разрушение электроподстанции, отключение электричества в некоторых районах Кереджа, а также подстрекательство к беспорядкам.

Хасан Дивбанд, Хамид Каземи и Реза Зангане… были приговорены к казни и конфискации имущества… Приговор о казни обвиняемых… сегодня утром после подтверждения верховным судом страны был приведен в исполнение отмечается в сообщении

14 октября сообщалось, что иранские власти казнили мужчину, обвиненного в терроризме. Али-Сина Мостафави был признан вооруженным террористом и агентом "американо-сионистского врага".