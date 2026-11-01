Москва1 нояВести.Разведка Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержала шпиона, передававшего врагу сведения о центрах производства беспилотников (БПЛА) и ракет в иранской провинции Центральная, сообщает пресс-служба КСИР.
Безымянные солдаты имама Заман в разведывательной организации КСИР задержали предателя родины, который передавал врагу сведения о центрах производства компонентов беспилотников и ракет в провинции Центральнаяотмечает КСИР
Между тем президент США Дональд Трамп заявил о возможности возобновления ударов по Ирану после выборов в Конгресс США, которые пройдут 3 ноября.