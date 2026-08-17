Трамп заявил о неофициальных каналах связи США с КСИР Трамп: США поддерживают связь с КСИР по неофициальным каналам

Москва17 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает связь с руководством Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) по неофициальным каналам. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп не раскрыл подробности таких контактов, информацию о существовании которых озвучил портал Axios, и не уточнил, кто именно поддерживает связь с представителями КСИР.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, которые позже были приостановлены.

По словам представителя иранского МИД Эсмаила Багаи, переговоры по урегулированию даже не начаты из-за грубых и масштабных нарушений со стороны США, "поэтому сам вопрос о 60-дневном сроке фактически утратил актуальность".