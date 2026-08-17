КСИР отрицает существование каналов связи с США КСИР опроверг информацию о существовании каналов связи с Вашингтоном

Москва17 авг Вести.Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби назвал ложными слова президента США Дональда Трамп о якобы наличии неофициальных каналов связи между Тегераном и Вашингтоном.

Никаких переговоров между представителями КСИР и американцами в настоящее время не ведется. Это ложь Трампа, это всего лишь фантазии, вызванные иллюзиями и кошмарами из-за поражения в войне и отчаяния сказал он агентству Tasnim

Ранее Трамп сообщил о неких контактах с руководством КСИР, но не стал вдаваться в детали. Кто именно был собеседником и каков характер общения, американский лидер раскрывать не стал.