Москва4 сен Вести.Посольство Ирана в Туркменистане назвало атаку США на свадебную церемонию в южной иранской провинции Хормозган варварским нападением и грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

Посольство Исламской Республики Иран в Туркменистане решительно осуждает варварское нападение американского режима на свадебную церемонию в городе Кухестак, Сирикский район, провинция Хормозган … В результате этого нападения погибли и получили ранения десятки невинных мирных жителей говорится в публикации посольства в одной из соцсетей

В посольстве уточнили, что жертвами трагедии стали пять человек, среди них женщины и дети. Более 60 человек получили серьезные ранения.

Иранская дипмиссия подчеркнула, что удар по мирным жителям, собравшимся на семейное торжество, является вопиющим нарушением международного гуманитарного права и его норм, а также примером преступлений против человечности. В посольстве также заявили, что молчание международных организаций и правозащитников в связи с произошедшим может лишь подтолкнуть агрессора к продолжению подобных действий и повторению таких преступлений.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.

В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий. Однако соглашение не привело к ожидаемым результатам