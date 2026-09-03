NBC: США проведут расследование удара по свадебной церемонии в Иране

NBC: CENTCOM расследует удар по месту проведения свадебной церемонии в Иране NBC: США проведут расследование удара по свадебной церемонии в Иране

Москва3 сен Вести.Соединенные Штаты расследуют удар по месту проведения свадебной церемонии в иранском Сирике. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на американского чиновника.

Американский чиновник заявил, что военные наносили удары в этом районе, и Центральное командование США (CENTCOM) проведет расследование инцидента говорится в материале

Накануне заместитель губернатора провинции Хормозган Ахмад Нафиси заявил, что число пострадавших в результате удара США по Ирану, под который попала свадебная церемония, выросло до 68 человек. При этом местные СМИ сообщили о пяти погибших.

Вице-президент Исламской Республики по делам женщин и семьи Захра Бехрузазар назвала преступлением американский удар по свадебной церемонии.