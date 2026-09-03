Москва3 сенВести.Соединенные Штаты расследуют удар по месту проведения свадебной церемонии в иранском Сирике. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на американского чиновника.
Американский чиновник заявил, что военные наносили удары в этом районе, и Центральное командование США (CENTCOM) проведет расследование инцидентаговорится в материале
Накануне заместитель губернатора провинции Хормозган Ахмад Нафиси заявил, что число пострадавших в результате удара США по Ирану, под который попала свадебная церемония, выросло до 68 человек. При этом местные СМИ сообщили о пяти погибших.
Вице-президент Исламской Республики по делам женщин и семьи Захра Бехрузазар назвала преступлением американский удар по свадебной церемонии.