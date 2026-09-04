Reuters: эксперты сообщили о прямом попадании снаряда США по свадьбе в Иране

Reuters: взрыв на свадьбе в Иране произошел из-за прямого попадания снаряда США Reuters: эксперты сообщили о прямом попадании снаряда США по свадьбе в Иране

Москва4 сен Вести.Взрыв на месте свадебной церемонии на юге Ирана, скорее всего, произошел из-за прямого попадания боеприпаса Соединенных Штатов, а не рикошета от другой цели. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на экспертов.

Снаряд, как подчеркивается, попал в крышу здания, где десятки местных жителей собрались на праздник.

Агентство Reuters передало видео и фотографии инцидента четырем военным экспертам по вооружению, которые заявили, что повреждения соответствуют прямому попаданию говорится в материале

При этом три эксперта заявили, что боеприпас является именно американским, а не "заблудившейся иранской зенитной ракетой".

Два американских чиновника подтвердили агентству, что США действительно 1 сентября нанесли удары в районе Кухестека. В частности, была атакована телекоммуникационная вышка города.

Власти Ирана ранее сообщили, что вечером во вторник свадебная церемония в южной провинции Хормозган попала под американский удар.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты проводят тщательное расследование сообщений об американском ударе по свадьбе в Иране. При этом он выразил сомнение в достоверности сведений иранской стороны.