Белый дом отреагировал на сообщения о жертвах удара по свадьбе в Иране

Вэнс сообщил о расследовании удара США по свадьбе в Иране Белый дом отреагировал на сообщения о жертвах удара по свадьбе в Иране

Москва3 сен Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон проводит тщательное расследование сообщений об американском ударе по свадьбе в Иране. При этом он выразил сомнение в достоверности сведений иранской стороны.

В ходе брифинга в Белом доме Вэнс подчеркнул, что США никогда преднамеренно не атакуют мирное население, хотя признал, что во время военных действий случаются непредвиденные инциденты.

По данным агентства Fars, удар был нанесен по церемонии в иранском городе Сирик, в результате чего пять человек погибли и не менее 68 получили ранения, среди пострадавших много детей.