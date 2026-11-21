Против актрисы Чигдем Батур возбудили дело из-за слов о запахе ног в мечети Против актрисы "Долины волков" проведут расследование из-за видео в мечети

Москва21 ноя Вести.Турецкая прокуратура начала уголовное расследование в отношении актрисы Чигдем Батур. Причиной послужило опубликованное женщиной видео из Голубой мечети в Стамбуле, сообщило издание Cumhuriyet со ссылкой на заявление прокуратуры.

На видео Батур пожаловалась на сильный неприятный запах внутри мечети.

Уважаемые ответственные лица, обратите внимание на запах ног здесь и найдите решение этой проблемы. Мы позоримся перед всем миром. Клянусь, от этого запаха у меня закружилась голова сказала актриса

Прокуратура Турции посчитала, что эти слова могут унизить прихожан мечети и нанести ущерб уважению к религиозным ценностям.

Республиканской главной прокуратурой по собственной инициативе начато расследование по признакам преступления "Публичное унижение определенной части населения и религиозных ценностей", предусмотренного статьей 216 Уголовного кодекса Турции говорится в сообщении ведомства

Актриса позднее объяснила, что хотела обратить внимание на проблемы с гигиеной и вентиляцией, и на то, какое впечатление они производят на жителей и туристов.

Я понимаю, что мои слова могли быть истолкованы по-разному. Я также уважаю право каждого человека выражать свое мнение. Во время беседы с ответственными лицами я была очень рада убедиться, что мою обеспокоенность правильно поняли, а также узнать, что будут предприняты необходимые шаги для решения обозначенной мной проблемы. Верю, что в самое ближайшее время в этом вопросе произойдут позитивные изменения сказала она

Батур известна российским зрителям в первую очередь по роли прокурора Лейлы Тюркмен в сериале "Долина волков: Западня".

Ранее в Турции оштрафовали россиянку, которая проводила в стамбульской мечети Сулеймание экскурсию без лицензии гида.