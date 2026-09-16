Sozcu: власти Турции начали проверку сериала на предмет связи с ОПГ FETO

Власти Турции начали проверку популярного сериала на предмет связи с ОПГ Sozcu: власти Турции начали проверку сериала на предмет связи с ОПГ FETO

Москва16 сен Вести.Прокуратура Силиври (провинция Стамбул) начала проверку турецкого сериала "Долина волков: Западня" на предмет пропаганды террористической организации FETO.

Утверждается, что в отношении сериала "Долина волков: Западня" начата проверка по линии FETO пишет издание

Проверка сериала связана с обстоятельствами гибели сотрудника турецкой разведки (MİT) Кашифа Козиноглу в тюрьме в 2011 году. Внимание следствия привлек персонаж по имени Казым Кашифоглу, которого в сериале объявили предателем и убили.

В некоторых эпизодах на автомобильных номерах были замечены буквы "FG", что следствие рассматривает как возможную отсылку к Фетхуллаху Гюлену.

Sozcu пока не приводит подробностей предполагаемой проверки, отмечая, что дополнительная информация ожидается.

Ранее сообщалось, что главарь FETО скончался в американском штате Пенсильвания.

FETO (террористическая организация Фетхуллаха Гюлена) - это официальное название, используемое властями Турции для обозначения исламистского религиозно-политического движения "Хизмет" (или движения Гюлена), которое берет свое начало в конце 1960-х - начале 1970-х годов.