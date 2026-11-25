Yeni Şafak: актриса из "Великолепного века" Чакыр задержана по делу о наркотиках

В Турции под следствием оказалась звезда "Великолепного века" Yeni Şafak: актриса из "Великолепного века" Чакыр задержана по делу о наркотиках

Москва25 ноя Вести.В Турции в ходе очередного рейда против наркоторговли и проституции задержаны несколько знаменитостей, в их числе актриса Дениз Чакыр, известная по роли Шах-султан в сериале "Великолепный век", сообщила газета Yeni Şafak.

Помимо Чакыр, полицейские задержали певца Озджана Дениза, промоутера Эрдала Бозкуша и режиссера Джема Карджы. Прокуратура Стамбула санкционировала задержание 35 человек.

Издание напомнило, что согласно полицейскому регламенту, задержанные в результате рейда сдают анализы на наркотики. При положительном результате суд решает вопрос об избрании меры пресечения.

В июле 2026 года турецкие полицейские в ходе рейдов в 73 провинциях страны задержали по подозрению в наркоторговле 1780 человек, 935 из них арестованы.

За две недели операции изъято 985 кг наркотических средств и более 1,6 миллиона таблеток, содержащих запрещенные вещества.

В сентябре 2026 года в Стамбуле в рамках расследования дела о наркотиках был задержан актер Арас Булут Ийнемли, также известный по работе в сериале "Великолепный век".