Большие панды Пин-Пин и Фу Шуан прибыли из Китая в Атланту CNN: в Атланту из Китая прибыли большие панды

Москва28 сен Вести.Две большие панды – шестилетний самец Пин-Пин и пятилетняя самка Фу Шуан – прибыли из Китая в зоопарк Атланты в США. Об этом пишет CNN.

Две гигантские панды прибыли в Атланту, чтобы найти себе пару и помочь своему виду выжить на Земле... Оба они являются частью давней традиции "панда-дипломатии" в Пекине, в то время как США и Китай противостоят друг другу в вопросах торговли и гонки в области искусственного интеллекта говорится в публикации

Отмечается, что панды преодолели 12,8 тыс. километров в специальных ящиках на борту грузового самолета FedEx. После приземления их отвезли в зоопарк Атланты в Грант-парке. На вольере, где будут жить панды, висел баннер с надписью "Будущий дом Пин-Пин и Фу Шуан".

Посетителям придется подождать, чтобы официально познакомиться с этой парой. Панды будут находиться на плановом карантине в зоне биологической безопасности нового комплекса для больших панд в зоопарке Атланты около месяца уточнили журналисты

Пин-Пин и Фу Шуан пробудут в Атланте 10 лет. Предполагается, что в этот период медведи будут размножаться, чтобы увеличить популяцию своего вида.

Решение о передаче больший китайских панд было принято по итогам первого за более чем 10 лет официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон.