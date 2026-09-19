Синьхуа: в Китае стоматологи исправили прикус панде по человеческой методике

Китайские стоматологи впервые в истории исправили прикус панде Синьхуа: в Китае стоматологи исправили прикус панде по человеческой методике

Москва19 сен Вести.Китайские стоматологи провели уникальную операцию - они исправили прикус у панды с помощью ортодонтической методики, которую применяют в практике лечения людей. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Пациентом оказался самец гигантской панды по кличке Бэйся. Он родился в 2022 году и получил травму челюсти вскоре после рождения. Операцию решили проводить в связи с опасениями специалистов из-за того, что панде будет трудно жевать бамбук и это станет серьезной угрозой жизни животного.

Китайские специалисты успешно провели коррекцию асимметрии нижней челюсти у гигантской панды с помощью ортодонтической методики, заимствованной из практики лечения людей говорится в публикации

Агентство отмечает, что это стало "первой подобной процедурой, проведенной для представителя данного вида редких животных".

Лечение позволило восстановить у животного функции прикуса и жевания до нормального состояния отметили в Синьхуа

Операцию осуществили эксперты Центра по изучению и разведению больших панд в Чэнду совместно с врачами Западно-китайской стоматологической больницы.