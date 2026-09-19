Москва19 сенВести.Китайские стоматологи провели уникальную операцию - они исправили прикус у панды с помощью ортодонтической методики, которую применяют в практике лечения людей. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Пациентом оказался самец гигантской панды по кличке Бэйся. Он родился в 2022 году и получил травму челюсти вскоре после рождения. Операцию решили проводить в связи с опасениями специалистов из-за того, что панде будет трудно жевать бамбук и это станет серьезной угрозой жизни животного.
Китайские специалисты успешно провели коррекцию асимметрии нижней челюсти у гигантской панды с помощью ортодонтической методики, заимствованной из практики лечения людейговорится в публикации
Агентство отмечает, что это стало "первой подобной процедурой, проведенной для представителя данного вида редких животных".
Лечение позволило восстановить у животного функции прикуса и жевания до нормального состоянияотметили в Синьхуа
Операцию осуществили эксперты Центра по изучению и разведению больших панд в Чэнду совместно с врачами Западно-китайской стоматологической больницы.