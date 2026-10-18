Большую дыру в заборе обнаружили в аэропорту Лейпцига недалеко от самолетов РФ Bild: полиция обнаружила в аэропорту Лейпцига пробитое ограждение

Москва18 окт Вести.Крупная дыра была обнаружена в защитном ограждении аэропорта Лейпцига около 23.00 в субботу вечером, сообщает газета Bild со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, забор с высокой долей вероятности протаранил автомобиль. Bild отмечает, что особое внимание инцидент привлек из-за локации: дыра появилась в той части северного терминала, где припаркованы три российских грузовых самолета "Антонов", которые находятся под арестом из-за санкций с 2022 года.

После важного с точки зрения безопасности инцидента выполнение полетов на северной части аэропорта было приостановлено... С высокой долей вероятности через забор проехал автомобиль, но при проверке ночью на территории не были обнаружены ни машина, ни посторонние лица отметили в полиции

Как сообщает издание, грузовые борты (включая логистические рейсы Amazon) перенаправили на южную взлетно-посадочную полосу.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Германии усилили слежку за посольством России в Берлине.