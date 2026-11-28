Аэропорт Кельна закрывали на 2,5 часа из-за неизвестного беспилотника Неизвестный беспилотник на 2,5 часа нарушил работу аэропорта Кельна

Москва28 ноя Вести.Крупный аэропорт на западе Германии Кельн/Бонн прекращал работу на 2,5 часа из-за неизвестного беспилотника, сообщает немецкий портал WDR.

Беспилотник у аэропорта был замечен в 22.00 в пятницу. Воздушное движение приостановили.

Приостановка полетов в аэропорту длилась приблизительно два с половиной часа. Причина присутствия беспилотника там до сих пор неизвестна говорится в сообщении

Законодательство Германии запрещает использовать беспилотники в радиусе полутора километров от зон взлета и посадки.

В аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа произошел инцидент с дронами, в котором обвинили Россию. Как подчеркивал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Германия не привела никаких доказательств того, что дроны, упавшие в августе 2026 года вблизи Лейпцига, принадлежали РФ.