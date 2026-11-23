Москва23 нояВести.Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юрий Пудов сообщил, что в столице борщевик растет только на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.
Об этом он рассказал 23 ноября на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, где состоялось рассмотрение проекта городского бюджета на 2027-2029 годы, передает РИА Новости.
В Москве в старых границах борщевика нет, и территория поддерживаетсясказал Пудов
Он подчеркнул, что у балансодержателей в Москве, есть средства на содержание территорий и борьбу с инвазивными растениями. Они знают о проблеме и могут с ней справится.