Власти: в Москве борщевик остался лишь в ТиНАО

Борщевик в Москве остался только на территории ТиНАО Власти: в Москве борщевик остался лишь в ТиНАО

Москва23 ноя Вести.Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юрий Пудов сообщил, что в столице борщевик растет только на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.

Об этом он рассказал 23 ноября на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, где состоялось рассмотрение проекта городского бюджета на 2027-2029 годы, передает РИА Новости.

В Москве в старых границах борщевика нет, и территория поддерживается сказал Пудов

Он подчеркнул, что у балансодержателей в Москве, есть средства на содержание территорий и борьбу с инвазивными растениями. Они знают о проблеме и могут с ней справится.