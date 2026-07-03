Дрон пролетел 430 км между Сахалином и Курилами с помощью системы "Геокосмос"

БПЛА пролетел 430 км между Сахалином и Курилами с помощью "Геокосмоса" Дрон пролетел 430 км между Сахалином и Курилами с помощью системы "Геокосмос"

Москва3 июл Вести.Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) успешно совершил перелет между Сахалином и Курильскими островами, преодолев дистанцию в 430 километров. Об этом сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, чьи слова передает ТАСС.

По его словам, испытания стали возможны благодаря внедрению отечественной системы навигации и связи "Геокосмос".

В ходе пленарного заседания форума "Крылья Сахалина" губернатор подчеркнул, что данное технологическое решение позволяет осуществлять управление беспилотниками в различных средах без опоры на глобальную систему позиционирования GPS. Использование "Геокосмоса" в перспективе распространится не только на беспилотную, но и на пилотируемую авиацию.

Лимаренко также объявил о создании профильного альянса между авиакомпанией "Аврора" и производителем дронов Zala. Специалисты уже проводят мониторинг нефтегазовой инфраструктуры в Сахалинской и Амурской областях, а также на Камчатке.

Глава региона пояснил, что стратегия региона заключается в создании мультисредной системы наблюдения, которая объединяет наземные, воздушные и морские аппараты. Это становится достижимым за счет глубокой интеграции "Геокосмоса" с системой "ЭРА-ГЛОНАСС" и технологиями, применяемыми в оборонном секторе.

Ранее руководитель стратегических проектов АО "ГЛОНАСС" Александр Замятин предположил, что грузовые БПЛА смогут выполнять рейсы на расстояния до 1 тысячи километров к 2030 году.