БПЛА ударили по шести муниципалитетам Белгородской области, два человека ранены Два мирных жителя Белгородской области ранены после атак украинских БПЛА

Москва16 сен Вести.Украинские беспилотники атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, пострадали два человека. Об этом сообщил оперштаб региона в MAX.

Один мирный житель – мужчина – был ранен в стопу, когда дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю в селе Кукуевка Валуйского округа. Пострадавшего доставили в Валуйскую ЦРБ. После оказания помощи его отпустили домой лечиться амбулаторно. Три частных дома и машина были повреждены в результате атаки.

В хуторе Ржавец Шебекинского округа из-за детонации дрона на территории предприятия пострадал мужчина пишет оперштаб

Его доставили в Шебекинскую ЦРБ с осколочными ранениями шеи и челюсти.

При атаке оказались повреждены грузовик и легковой автомобиль, загорелось здание.