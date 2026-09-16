Москва16 сенВести.Украинские беспилотники атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, пострадали два человека. Об этом сообщил оперштаб региона в MAX.
Один мирный житель – мужчина – был ранен в стопу, когда дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю в селе Кукуевка Валуйского округа. Пострадавшего доставили в Валуйскую ЦРБ. После оказания помощи его отпустили домой лечиться амбулаторно. Три частных дома и машина были повреждены в результате атаки.
В хуторе Ржавец Шебекинского округа из-за детонации дрона на территории предприятия пострадал мужчинапишет оперштаб
Его доставили в Шебекинскую ЦРБ с осколочными ранениями шеи и челюсти.
При атаке оказались повреждены грузовик и легковой автомобиль, загорелось здание.