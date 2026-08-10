В Белгородской области БПЛА ВСУ повредили объекты инфраструктуры и жилые дома

БПЛА ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области В Белгородской области БПЛА ВСУ повредили объекты инфраструктуры и жилые дома

Москва10 авг Вести.БПЛА ВСУ нанесли удары по территории Белгородской области. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает оперштаб региона.

В Шебекино FPV-дрон повредил забор частного дома и "Камаз". Еще один беспилотник атаковал частный дом, произошло возгорание кровли. Повреждены складское помещение предприятия и три машины.

В селе Почаево Грайворонского округа при взрыве FPV-дрона огонь уничтожил частный дом. Из-за детонации второго дрона повреждены крыша, фасад домовладения, хозпостройка.

В Волоконовском округе в поселке Волоконовка беспилотник атаковал гараж на территории домовладения — пробита кровля. В хуторе Зайцево Губкинского округа при детонации беспилотника поврежден объект инфраструктуры говорится в сообщении

В Корочанском округе в хуторе Постников взорвался боеприпас, повреждены девять дачных домов, один частично разрушен.

В поселке Октябрьский Белгородского округа произошла детонация двух FPV-дронов на предприятии. В селе Криничное Ракитянского округа разбиты стекла и посечены кузова двух автомобилей.

Информация о последствиях уточняется.