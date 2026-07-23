В России хотят запустить бред средства для защиты от вредителей "Дух Анкориджа"

Бренд средства для защиты от вредителей "Дух Анкориджа" хотят выпускать в РФ В России хотят запустить бред средства для защиты от вредителей "Дух Анкориджа"

Москва23 июл Вести.В России намерены зарегистрировать бренд "Дух Анкориджа", под которым планируется выпускать средства для защиты от вредителей. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на сервис Rusprofile.

Уточняется, что заявка на регистрацию бренда "Дух Анкориджа" поступила в Роспатент 20 июля.

Так, под брендом планируется выпускать гербициды, инсектициды, бактериальные яды, а также препараты для уничтожения домовых грибов и насекомых, мышей, наземных моллюсков.

15 июля сообщалось, что в Роспатент уже подавалась заявка на регистрацию товарного знака "Дух Анкориджа". Под ним планировалось выпускать духи, ароматическую воду, одеколоны и другую парфюмерную продукцию.