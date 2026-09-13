Страны БРИКС предложили создать фонд для поддержки стартапов и инноваций Моди: страны БРИКС предложили создать спецфонд для инновационных проектов

Москва13 сен Вести.Страны БРИКС выступили с предложением создать специальный фонд для стартапов и инновационных проектов. Об этом премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил на заседании в формате БРИКС+.

По словам индийского премьера, механизм должен помочь внедрять инновационные решения, которые можно масштабировать.

Для того, чтобы способствовать внедрению инновационных масштабируемых решений, мы предложили специальный фонд стартапов и инноваций заявил Моди

БРИКС начал работу в 2006 году, когда в объединение вошли Россия, Китай, Индия и Бразилия. В 2011 году к ним присоединилась Южно-Африканская Республика.

В 2024 году участниками объединения стали Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а годом позже – Индонезия. Еще десять государств имеют статус стран-партнеров: Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

Саммит объединения проходит 12-13 сентября в Нью-Дели.