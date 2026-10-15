Москва15 октВести.Россия разгромит любые войска, которые попытаются атаковать Калининград. Об этом заявил коммодор Королевского флота Великобритании в отставке Стив Джерми в эфире YouTube-канала.
Это было бы идиотизмом. <…> Русские разгромили бы любые силы, которые попытались бы взять Калининградзаявил коммодор
При этом он выразил уверенность, что скрыть планы нападения невозможно и отметил, что от "Искандера" защиты нет.
Они понесут огромные потери. И речь, думаю, будет идти не просто о тысячах, а о десятках тысяч военнослужащихподчеркнул Джерми
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет использовать весь арсенал оружия для защиты Калининградской области