Аналитик Джерми: Россия уничтожит любые силы при попытке атаки на Калининград

Британский коммодор предрек разгром войск при попытке атаковать Калининград Аналитик Джерми: Россия уничтожит любые силы при попытке атаки на Калининград

Москва15 окт Вести.Россия разгромит любые войска, которые попытаются атаковать Калининград. Об этом заявил коммодор Королевского флота Великобритании в отставке Стив Джерми в эфире YouTube-канала.

Это было бы идиотизмом. <…> Русские разгромили бы любые силы, которые попытались бы взять Калининград заявил коммодор

При этом он выразил уверенность, что скрыть планы нападения невозможно и отметил, что от "Искандера" защиты нет.

Они понесут огромные потери. И речь, думаю, будет идти не просто о тысячах, а о десятках тысяч военнослужащих подчеркнул Джерми

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет использовать весь арсенал оружия для защиты Калининградской области