Москва28 нояВести.Сын заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого Саша Золотовицкий вступит в должность художественного руководителя театра "Практика" в январе 2027 года, передает ТАСС.
Об этом агентству сообщила заслуженная артистка России Марина Брусникина, которая возглавляет театр с 2018 года.
Я очень рада такому кандидату. Я сама предложила Сашу на свою должность. … Он выйдет на работу в январе. А пока что буду вводить Сашу в курс деларассказала Брусникина
Актриса напомнила, что Саша Золотовицкий – выпускник мастерской Дмитрия Брусникина на актерском факультете Школы-студии МХАТ, а также – мастерской Олега Кудряшова на режиссерском факультете ГИТИСа.
По словам Марины Станиславовны, у него большое количество энергии, которое позволит театру развиваться дальше.
В августе 2026 года Марина Брусникина была назначена худруком РАМТ и после перестановок возник вопрос совмещения руководящих должностей в двух разных театрах.