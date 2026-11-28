Москва28 ноя Вести.Сын заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого Саша Золотовицкий вступит в должность художественного руководителя театра "Практика" в январе 2027 года, передает ТАСС.

Об этом агентству сообщила заслуженная артистка России Марина Брусникина, которая возглавляет театр с 2018 года.

Я очень рада такому кандидату. Я сама предложила Сашу на свою должность. … Он выйдет на работу в январе. А пока что буду вводить Сашу в курс дела рассказала Брусникина

Актриса напомнила, что Саша Золотовицкий – выпускник мастерской Дмитрия Брусникина на актерском факультете Школы-студии МХАТ, а также – мастерской Олега Кудряшова на режиссерском факультете ГИТИСа.

По словам Марины Станиславовны, у него большое количество энергии, которое позволит театру развиваться дальше.

В августе 2026 года Марина Брусникина была назначена худруком РАМТ и после перестановок возник вопрос совмещения руководящих должностей в двух разных театрах.