Яна Рудковская хочет, чтобы сын Александр совмещал спорт с учебой в МГИМО Продюсер Рудковская хочет, чтобы сын Александр совмещал спорт с учебой в МГИМО

Москва30 окт Вести.Продюсер Яна Рудковская выразила желание, чтобы ее сын, 13-летний фигурист Александр Плющенко, поступил в МГИМО и серьезно занялся изучением иностранных языков. Об это пишет издание KP.RU со ссылкой на заявление продюсера.

По ее словам, два брата Александра окончили магистратуру МГИМО, один - с красным дипломом. Вместе с тем она выразила надежду, что Александр сможет совмещать учебу с занятиями фигурным катанием.

Это будет сложно, но это возможно. Мне кажется, что самое главное для спортсмена — это знать несколько языков и хорошо разбираться в истории, которую Саша, кстати, тоже любит сказала продюсер

Рудковская также призналась, что сын внимательно следит за ее публикациями в соцсетях и порой критикует некоторые творческие подходы.

Ранее продюсер назвала Александра Плющенко героем.

В 2009 году Яна Рудковская вышла замуж за фигуриста Евгения Плющенко, в браке родились сыновья Александр и Арсений. У Рудковской также есть сыновья Андрей (приемный) и Николай от предыдущего брака с бизнесменом Виктором Батуриным. Биологическая мать Андрея заявляла СМИ, что ребенка забрали у нее после родов против ее желания, но Рудковская не подтверждала эту версию.