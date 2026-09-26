Москва26 сенВести.Яна Рудковская назвала своего 13-летнего сына Александра Плющенко героем, несмотря на десятое место на этапе юниорского Гран-при ISU в Батуми.
В интервью "Матч ТВ" она отметила, что гордится выступлением сына.
Он сделал все, что мог сделать на сегодняшний день. Для меня Александр сегодня – геройсказала Рудковская
По ее словам, Александр справился с обеими программами без ошибок и получал удовольствие от катания.
Ранее старший сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко дал интервью ведущему одного из YouTube-каналов. 19-летний Егор Ермак признался, что не хочет и не называет фигуриста своим папой.