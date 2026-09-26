Рудковская заявила, что гордится сыном после выступления на этапе Гран-при ISU Рудковская назвала сына героем, несмотря на десятое место

Москва26 сен Вести.Яна Рудковская назвала своего 13-летнего сына Александра Плющенко героем, несмотря на десятое место на этапе юниорского Гран-при ISU в Батуми.

В интервью "Матч ТВ" она отметила, что гордится выступлением сына.

Он сделал все, что мог сделать на сегодняшний день. Для меня Александр сегодня – герой сказала Рудковская

По ее словам, Александр справился с обеими программами без ошибок и получал удовольствие от катания.

Ранее старший сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко дал интервью ведущему одного из YouTube-каналов. 19-летний Егор Ермак признался, что не хочет и не называет фигуриста своим папой.