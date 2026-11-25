Буданов: Киев и Москва готовят масштабный обмен до конца года Буданов: РФ и Украина обсуждают новые эвакуационные инициативы

Москва25 ноя Вести.Украина начала обсуждать с российской стороной новые гуманитарные и эвакуационные инициативы. Об этом заявил на мероприятии "Диалог ради единства" глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

По его словам, которые передает издание "Страна.ua", речь идет о возвращении людей из Запорожской и Херсонской областей. Масштабный процесс обмена и эвакуации затронет от нескольких сотен до тысячи человек и будет разбит на несколько этапов, поскольку выполнить такой объем работы за один день технически невозможно.

Буданов подчеркнул, что Киев поддерживает с Москвой конструктивный диалог по вопросам возвращения граждан. Первый этап обмена пленными может состояться уже в конце ноября или начале декабря, задолго до рождественских праздников.

Ранее, в конце октября, при посредничестве первой леди США Мелании Трамп в районе Алешек Херсонской области уже действовал временный режим прекращения огня для вывода гражданского населения. После этого власти РФ предложили распространить аналогичные гуманитарные миссии еще на ряд населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей.