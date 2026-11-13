Бутерброды не вошли в финальный ГОСТ русской кухни

Бутерброды убрали из финального ГОСТа русской кухни Бутерброды не вошли в финальный ГОСТ русской кухни

Москва13 ноя Вести.Новый ГОСТ на русскую кухню, принятый 11 ноября, в финальной версии оказался без бутербродов. Об этом следует из документов, которые проанализировало РИА Новости.

Согласно проекту стандарта, в ГОСТ входили бутерброды с различными начинками​​​.

11 ноября глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что в России утвердили новый ГОСТ на русскую кухню, включающий технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд. Новый стандарт вступит в силу с 1 января 2027 года.

В дальнейшем список будет регулярно пересматриваться и обновляться. ГОСТ содержит описание каждого блюда, список основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности блюда, способ подачи и технологические особенности.

Так, согласно новому ГОСТу, в качестве заливки для окрошки предписывается использовать исключительно выраженно кислый квас с возможным добавлением огуречного или ягодного рассола.