"Быть в одном теле – невыносимо": Гита о жизни до разделения с сиамской сестрой Гита Резаханова рассказала о жизни до операции по разделению с сиамской сестрой

Москва19 окт Вести.Гита Резаханова со своей сиамской сестрой Зитой каждый день мечтала о том, чтобы их прооперировали и разделили тела. Об этом она рассказала в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

По словам Резахановой, у нее с сестрой были конфликты из-за разных желаний.

Мы каждый день мечтали, что нас прооперируют, нам сны даже снились, где мы здоровые, где мы бегаем, потому что быть в одном теле – это невыносимо. И ты не можешь спать, ты спишь полусидя. Когда твои желания не совпадают с желанием сестры, например, я хочу посмотреть телевизор, она хочет гулять – мы дрались [из-за этого] рассказала девушка

Однако после проведения операции сестры впали в тяжелую депрессию.

У нас была тяжелая депрессия. У нас полтела нет. У нас калоприемники, мы стомированы. Что у нас есть? Мы не выйдем замуж, например. Мы думали, что мы наказаны добавила она

Также Гита Резаханова рассказала в интервью, как они с сестрой отмечали свои дни рождения.

В конце марта 2003 года в Москве российским хирургом, профессором Александром Разумовским была проведена уникальная операция по разделению двух девочек из Кыргызстана, сиамских близнецов Зиты и Гиты, тогда им было по 11 лет. Гита получила высшее образование и сегодня работает преподавателем арабского языка и Корана. Спустя время после операции у Зиты начались проблемы со здоровьем, и в 2015 году она скончалась от полиорганной недостаточности.