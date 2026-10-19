Москва19 окт Вести.Гита Резаханова скучает по времени, когда их еще не разделили с сиамской сестрой Зитой. В интервью Андрею Малахову девушка рассказала о том, как они отмечали свои дни рождения, сообщает ИС "Вести".

Не верится, что я такая была, то есть соединенная, что была маленькой, что так время быстро пролетело. И хочется порой вернуться в это детство, чтобы опять быть с сестрой. Прекрасные эмоции… [Когда мы праздновали день рождения] к нам мама приезжала всегда с тортом, наши братья, сестры приезжали к нам в дом инвалидов, где мы находились. И всей семьей мы и с детками другими сидели и тоже праздновали. Но у нас был тогда торт один на двоих всегда, потому что мы как единое целое поделилась воспоминаниями Резаханова

Со смерти Зиты прошло уже 11 лет, но Гита продолжает скучать по сестре и всегда о ней вспоминает.

Конечно, скучаю. Говорят, время лечит, но оно не лечит. Ты просто учишься жить с этой болью. Это как шрам после операции. Я ни на один день… ее не забываю. Я всегда вспоминаю, мы всей семьей всегда ее вспоминаем… Сейчас как-то мы научились жить с этой болью. Сказать, что легко? Нет, все равно так же тяжело, как будто в первый день, [когда] она умерла добавила она

В конце марта 2003 года в Москве российским хирургом Александром Разумовским была проведена уникальная операция по разделению двух девочек из Кыргызстана – сиамских близнецов Зиты и Гиты, тогда им было по 11 лет. Гита получила высшее образование и сегодня работает преподавателем арабского языка и Корана. Спустя время после операции у Зиты начались проблемы со здоровьем, и в 2015 году она скончалась от полиорганной недостаточности.