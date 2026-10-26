Москва26 октВести.Жительница Владивостока пытается найти свою младшую сестру, с которой ее разлучили 19 лет назад, после того как их родителей лишили прав.
Как рассказала SHOT 28-летняя Светлана, в 2007 году ей было девять, а ее сестре Лизе — всего два года. Тогда Свету отправили в детский дом, а малышку оставили в детском отделении.
Старшая сестра постоянно приходила к ней — играла, навещала и старалась хотя бы так оставаться рядом. В один из таких дней Светлана снова пришла к Лизе, но ее уже не былосказано в публикации
С тех пор Света потеряла связь с сестрой, которую сначала перевели в дом ребенка под Артемом, а потом удочерили опекуны.