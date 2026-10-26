Женщина из Владивостока ищет младшую сестру, с которой ее разлучили 19 лет назад

SHOT: во Владивостоке женщина ищет сестру, с которой ее разлучили 19 лет назад Женщина из Владивостока ищет младшую сестру, с которой ее разлучили 19 лет назад

Москва26 окт Вести.Жительница Владивостока пытается найти свою младшую сестру, с которой ее разлучили 19 лет назад, после того как их родителей лишили прав.

Как рассказала SHOT 28-летняя Светлана, в 2007 году ей было девять, а ее сестре Лизе — всего два года. Тогда Свету отправили в детский дом, а малышку оставили в детском отделении.

Старшая сестра постоянно приходила к ней — играла, навещала и старалась хотя бы так оставаться рядом. В один из таких дней Светлана снова пришла к Лизе, но ее уже не было сказано в публикации

С тех пор Света потеряла связь с сестрой, которую сначала перевели в дом ребенка под Артемом, а потом удочерили опекуны.