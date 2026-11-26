Реанимация на высоте 10 км: подробности спасения девочки в самолете над Африкой Медики РФ поделились подробностями спасения девочки в самолете над Африкой

Москва26 ноя Вести.Российские медики, которые 50 минут проводили реанимацию девочке-инвалиду на борту самолета, следовавшего в Алжир, в интервью ИС "Вести" поделились подробностями случившегося.

Инцидент произошел на борту авиарейса, летевшего на запад Алжира. Через час двадцать минут после вылета находившейся на борту девочке-инвалиду стало плохо, а затем у нее остановилось сердце. На помощь пришли трое представителей гуманитарной миссии "Россия-САДР-2026".

В процессе работы реаниматологом у тебя есть возможность, пока человек в сознании, собрать у него анамнез, понять, где у него болит, что он чувствует. Девочка сама по себе практически не разговаривала, не было какой-то четкой картинки с точки зрения медицины… В какой-то момент девочка потеряла сознание рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог Илья Марей

Около 50 минут медики боролись за жизнь девочки - они проводили сердечно-легочную реанимацию.

У нее прекратилось спонтанное дыхание и произошла остановка сердечной деятельности. Мы ее вытащили из кресла, уместили в проходе и начали проводить непрямой массаж сердца. Обычно до приезда скорой помощи проходит 15-20 минут, когда приходится человека качать. Но на высоте 10 тыс. метров, естественно, никакой скорой быть не может. Поэтому пришлось качать руками сообщил руководитель объединенной гуманитарной миссии Забил Алекперов

За это время экипаж экстренно посадил самолет в одном из алжирских городов в пустыне Сахара.

Мы сменяли друг друга. Мой коллега Илья тоже оказывал сердечно-легочную реанимацию. Забил Алекперов контролировал пациента, потому что пациент был достаточно непростой, требовался контроль и дополнительная фиксация. Мы просто делали то, что можем, потому что человеческая жизнь поистине бесценна подчеркнул член московского городского отделения Российского Красного Креста Илья Космачев

Позже девочку передали местной бригаде врачей для дальнейшего лечения. Российские медики рассказали, что после инцидента пассажиры самолета подходили и благодарили их, подчеркивая, насколько это важно и ценно для них.

В составе гуманитарной группы медики летели в Западную Сахару. Там у них запланированы визиты в местные больницы, школы, детские сады. С собой группа везла более 150 кг гумпомощи.