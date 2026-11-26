Российские медики спасли жизнь девочки во время авиаперелета над Африкой

Российские врачи спасли девочку с остановкой сердца на борту рейса над Африкой Российские медики спасли жизнь девочки во время авиаперелета над Африкой

Москва26 ноя Вести.Российские медики спасли жизнь девочки во время авиаперелета над Северной Африкой. Подробности рассказал ИС "Вести" руководитель объединенной гуманитарной миссии России в Сахарской Арабской Демократической Республике "Россия-САДР-2026" Забил Алекперов.

Инцидент произошел на борту авиарейса, летевшего на запад Алжира. Через час двадцать минут после вылета находившейся на борту девочке-инвалиду стало плохо, а затем у нее остановилось сердце.

Среди пассажиров оказались трое представителей гуманитарной миссии "Россия-САДР-2026", они начали реанимационные действия, которые продолжались почти 48 минут. За это время экипаж экстренно посадил самолет в одном из алжирских городов в пустыне Сахара.

После где-то часа двадцати со взлета мы поняли, что происходит что-то нештатное, потому что к девочке подошли сотрудники авиакомпании, бортпроводники с кислородным баллоном, с маской. Соответственно, мы втроем, контролируя состояние девочки, контролируя эффективность СЛР, на протяжении 48 минут проводили сердечно-легочную реанимацию до того момента, как мы сели рассказал Забил Алекперов

Девочку передали местной бригаде врачей для дальнейшего лечения.

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