Москва26 нояВести.Российские медики спасли жизнь девочки во время авиаперелета над Северной Африкой. Подробности рассказал ИС "Вести" руководитель объединенной гуманитарной миссии России в Сахарской Арабской Демократической Республике "Россия-САДР-2026" Забил Алекперов.
Инцидент произошел на борту авиарейса, летевшего на запад Алжира. Через час двадцать минут после вылета находившейся на борту девочке-инвалиду стало плохо, а затем у нее остановилось сердце.
Среди пассажиров оказались трое представителей гуманитарной миссии "Россия-САДР-2026", они начали реанимационные действия, которые продолжались почти 48 минут. За это время экипаж экстренно посадил самолет в одном из алжирских городов в пустыне Сахара.
После где-то часа двадцати со взлета мы поняли, что происходит что-то нештатное, потому что к девочке подошли сотрудники авиакомпании, бортпроводники с кислородным баллоном, с маской. Соответственно, мы втроем, контролируя состояние девочки, контролируя эффективность СЛР, на протяжении 48 минут проводили сердечно-легочную реанимацию до того момента, как мы селирассказал Забил Алекперов
Девочку передали местной бригаде врачей для дальнейшего лечения.
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