Сестра писателя Чингиза Айтматова Роза скончалась в возрасте 89 лет в Киргизии На 90-м году жизни умерла сестра киргизского писателя Чингиза Айтматова Роза

Москва26 окт Вести.Младшая сестра киргизского и советского писателя Чингиза Айтматова – Роза Айтматова, скончалась в Киргизии на 90-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Фонде Чингиза Айтматова.

Роза Айтматова родилась 8 марта 1937 года. Она окончила средне-образовательную школу в городе Талас, а также физико-математический факультет Киргизского женского педагогического института, а после – аспирантуру этого вуза. Айтматова была кандидатом физико-математических наук, работала в Академии наук Киргизии, преподавала физику в Киргизском педагогическом университете.

За свою профессиональную и научно-образовательную деятельность была награждена в Киргизии в 2019 году орденом "Манас" III степени и медалью "Данк" в 2011 году. Роза Айтматова имела звание заслуженного работника образования республики.

Сам Чингиз Айтматов скончался летом 2008 года в немецкой клинике от воспаления легких в возрасте 79 лет.

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