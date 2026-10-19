Москва19 окт Вести.Зумрият Резаханова, которая 35 лет назад родила сиамских близняшек Зиту и Гиту, рассказала в интервью Андрею Малахову, что около года совсем не хотела жить и потерялась в горе и боли, сообщает ИС "Вести".

Что было во время родов, я не помню. Я теряла сознание и снова приходила в себя. Помню перекошенное от ужаса лицо акушерки. Позже она скажет, что она не могла понять, что это было такое. На секунды раскрыла пеленку. Я увидела вот этот живот, я увидела головы. В тот день, 19 октября 1991 года, меня не стало. Я потерялась в горе, боли и стала тенью. Я кричала так почти год. Я не хотела жить совсем вспоминает женщина

В присутствии новорожденных дочерей Резаханова радовалась и смеялась, но, выходя из палаты, не могла оправиться от шока.

Я пришла в палату и увидела детей. Когда их открыли, я порадовалась, я смеялась, я делала лицо, я была счастлива для них. У них у каждой своя жизнь. А вон там в туалете я билась головой об стенку столько, что у меня из носа кровь пошла от увиденного, от шока, от того, что у меня два полуребенка на руках. Дети – вот настолько инвалиды добавила она

В интервью Резаханова подчеркнула, что спустя годы стала более набожной и верит, что "Всевышний из миллионов женщин выбрал меня и доверил свое создание и другим мамам, которые воспитывают особенных деток".

В конце марта 2003 года в Москве российским хирургом, профессором Александром Разумовским была проведена уникальная операция по разделению двух девочек из Киргизии, сиамских близнецов Зиты и Гиты, тогда им было по 11 лет. Гита получила высшее образование и сегодня работает преподавателем арабского языка и Корана. Спустя время после операции у Зиты начались проблемы со здоровьем, и в 2015 году она скончалась от полиорганной недостаточности.