В Ставропольском крае женщина с двумя матками родила двух здоровых девочек

"Клиническое чудо": женщина с двумя матками родила здоровых детей на Ставрополье В Ставропольском крае женщина с двумя матками родила двух здоровых девочек

Москва6 ноя Вести.На Ставрополье женщина с двумя матками родила двоих здоровых дочерей. Детям помогли появиться на свет в краевом клиническом перинатальном центре. Подробности рассказали в Минздраве региона.

Событие, которое специалисты без преувеличения называют клиническим чудом. Впервые в практике центра была прооперирована пациентка с уникальным анатомическим строением репродуктивной системы — полным удвоением матки, шейки и влагалища. Особое внимание привлекает то, что каждый из двух плодов развивался в отдельной матке говорится в сообщении министерства

Отмечается, что беременность проходила непросто. На 11-й неделе возникла угроза прерывания, потребовались гемостатическая и гормональная терапии. На 22-й началась истмико-цервикальная недостаточность, после появились урологические осложнения.

В итоге на сроке 34 недели и 1 день специалисты приняли решение провести кесарево сечение.

Родились две здоровые девочки, которые не перестают радовать семью. Два маленьких сердца, две независимые жизни, которые все это время росли в соседних "комнатах", встретились в один и тот же миг указывает Минздрав

Там подчеркнули, что в данном случае работу медиков, которая была сопряжена с высокими рисками, можно назвать ювелирной.