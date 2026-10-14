Москва14 октВести.В Индии врачи пытаются помочь младенцу с двумя головами. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Согласно этой информации, ребенок родился в округе Кандхамал штата Одиша 10 октября. Малыш появился на свет на 32-й неделе беременности с помощью кесарева сечения и был немедленно помещен в отделение интенсивной терапии новорожденных Медицинского колледжа и больницы MKCG в Берхампуре.
У младенца одна пара рук и ног, а также единственный мочеполовой тракт с наружными половыми органами мужского полаговорится в материале
Журналисты предполагают, что речь идет о патологии дицефалис парапагус (dicephalus parapagus) - это редкая форма сросшихся близнецов, при которой два плода развиваются отдельно в одном туловище, имея две головы.
В материале сказано, что следующие несколько дней будут критически важны для здоровья ребенка, поскольку результаты обследования определят, какое лечение или специализированная помощь могут потребоваться. В таких случаях здоровье ребенка зависит от характера анатомических аномалий, пораженных органов и осложнений, которые могут возникнуть после рождения.
Про семью малыша известно, что он является первенцем своих родителей, его отец – наемный рабочий. Мать помещена в больницу для получения специализированной медицинской помощи.
По информации телеканала, в штате Одиша в одном из 300 тысяч случаев рождается ребенок с двумя головами.