Врачи пытаются помочь новорожденному с двумя головами Врачи оказывают помощь младенцу, родившемуся с двумя головами в Индии

Москва14 окт Вести.В Индии врачи пытаются помочь младенцу с двумя головами. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Согласно этой информации, ребенок родился в округе Кандхамал штата Одиша 10 октября. Малыш появился на свет на 32-й неделе беременности с помощью кесарева сечения и был немедленно помещен в отделение интенсивной терапии новорожденных Медицинского колледжа и больницы MKCG в Берхампуре.

У младенца одна пара рук и ног, а также единственный мочеполовой тракт с наружными половыми органами мужского пола говорится в материале

Журналисты предполагают, что речь идет о патологии дицефалис парапагус (dicephalus parapagus) - это редкая форма сросшихся близнецов, при которой два плода развиваются отдельно в одном туловище, имея две головы.

В материале сказано, что следующие несколько дней будут критически важны для здоровья ребенка, поскольку результаты обследования определят, какое лечение или специализированная помощь могут потребоваться. В таких случаях здоровье ребенка зависит от характера анатомических аномалий, пораженных органов и осложнений, которые могут возникнуть после рождения.

Про семью малыша известно, что он является первенцем своих родителей, его отец – наемный рабочий. Мать помещена в больницу для получения специализированной медицинской помощи.

По информации телеканала, в штате Одиша в одном из 300 тысяч случаев рождается ребенок с двумя головами.

Ранее СМИ писали о похожих случаях в Мьянме и Аргентине.