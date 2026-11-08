В Индии ребенка спасли от жертвоприношения В Индии спасли похищенного для жертвоприношения ребенка

Москва8 ноя Вести.Двухмесячного ребенка, которого похитили для ритуального жертвоприношения, спасли после четырехдневных поисков в Индии, сообщает газета The Times of India.

Ребенок пропал из деревни в штате Уттар-Прадеш. Отец малыша обратился в правоохранительные органы, заявив, что неизвестные проникли в дом и похитили его сына пока семья спала говорится в сообщении

За четыре дня поисков в нескольких штатов следователи опросили десятки местных жителей и отсмотрели более 1000 записей с камер наружного наблюдения. Наконец, на одной из них заметили женщину с ребенком. Позже один из водителей автобуса опознал пассажирку.

28-летняя женщина, ее 22-летний возлюбленный и их 55-летняя соучастница были задержаны на автовокзале в Дели. При них находился похищенный младенец.

Следствие выяснило, что ребенка похитили ради оккультного ритуала. Злоумышленники надеялись принести его в жертву, чтобы духи помогли им найти пропавших родственников и прекратили череду несчастий.

Ранее стало известно, что грузовик въехал в толпу молящихся рядом с храмом в городе Гвалиор в центральной части Индии. 15 человек погибли и 27 пострадали.