Стали известны подробности операции по разделению сиамских близняшек Зиты и Гиты Хирург Разумовский рассказал, как проходила операция по разделению Зиты и Гиты

Москва19 окт Вести.Операция по разделению сиамских близнецов Зиты и Гиты Резахановых в 2003 году продолжалась около семи часов. Подробности рассказал заведующий отделением торакальной хирургии ДГКБ им. Н.Ф. Филатова Александр Разумовский в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

По словам врача, эта операция была первой в практике врачей Филатовской больницы.

Было очень много мнений, что лучше не оперировать. Это было таким сложным решением. Операция продолжалась семь часов. Хирургов было в общей сложности, по-моему, 12. Эти девочки были сращены нижней частью туловища, и нам пришлось как бы делить поровну. Когда мы операцию уже по разделению закончили, нам нужно было закрыть довольно большую раневую поверхность. Собственными тканями наших пациенток нам удалось это все закрыть рассказал хирург

Также Разумовский отметил, что для проведения хирургического вмешательства пришлось использовать не один, а два операционных стола.

Для того, чтобы выполнить эту операцию, нам пришлось соединить два операционных стола вместе. И когда мы их разделили, то пациентки разъехались в разные стороны, чтобы оперирующие хирурги могли продолжить эту операцию… Когда их состояние стабилизировалось, они переехали в общее отделение. Это очень большое достижение национальной хирургии подчеркнул он

На момент операции Зите и Гите было по 11 лет. Позднее Гита получила высшее образование и сегодня работает преподавателем арабского языка и Корана. Спустя время после операции у Зиты начались проблемы со здоровьем, и в 2015 году она скончалась от полиорганной недостаточности.

Гита также рассказала в интервью Малахову, что каждый день со своей сестрой мечтала о том, чтобы их прооперировали и разделили тела.