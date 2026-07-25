Москва25 июл Вести.Центр социальной интеграции Диана Гурцкая, где бесплатно обучают детей с инвалидностью, подбирая индивидуальную программу, был мечтой жизни для певицы. Об этом артистка рассказала в интервью ИС "Вести".

К этой мечте я пришла через свою жизнь, через свою историю. Это не было для меня трендом, модой в духе "я хочу что-то построить и сделаю". Нет, это - моя жизнь. И наблюдая сегодня за любой мамой, я вижу историю моей мамы поделилась она

Делегация сенаторов побывала на выездном заседании в центре адаптации. В Совфеде отмечают, что сейчас в регионах действует почти четыре тысячи разрозненных адаптационных программ в образовании. Поэтому требуется единый стандарт, который объединит лучшие практики и станет ориентиром для всех.