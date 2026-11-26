Бывшая сотрудница в Красноярске три месяца заказывала такси за счет компании В Красноярске уволенная работница три месяца пользовалась корпоративным такси

Москва26 ноя Вести.В Красноярске местная жительница после увольнения в течение трех месяцев ездила на такси за счет бывшего работодателя. Об этом сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю на платформе MAX.

Летом в отдел полиции обратился представитель торговой сети - он заподозрил экс-работницу в обмане. Как выяснили правоохранители, женщина 1985 года рождения трудилась старшим администратором. Для поездок по делам сотрудникам разрешали пользоваться такси. Уволившись, красноярка сохранила доступ к приложению корпоративных перевозок, которое было привязано к ее абонентскому номеру. Женщина поняла, что может вызывать машины и дальше, и три месяца регулярно ездила за счет бывшей компании.

Женщина использовала такси, чтобы добираться до новой работы и до соседних населенных пунктов, а пару раз заказывала машину подруге. Всего за три месяца женщина сделала 405 заказов на сумму около 330 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что красноярка ездила на новое место работы, в близлежащие населенные пункты, а также несколько раз вызывала такси для своей подруги. В итоге за три месяца обвиняемая оформила 405 заказов на общую сумму почти 330 тысяч рублей говорится в публикации

Свою вину фигурантка признала полностью. По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), расследование завершено.

С женщины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.