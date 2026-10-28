Москва28 октВести.Бывшего депутата Верховной Рады Дмитрия Святаша задержали при въезде в Швецию и поместили в центр временного содержания Миграционной службы, сообщает газета Expressen.
По данным издания, экс-нардеп был заочно приговорен на Украине к 12 годам лишения свободы.
Бывший украинский политик Дмитрий Святаш задержан шведской полициейговорится в публикации
Газета уточняет, что Святаш прилетел в Швецию 22 октября на концерт Стиви Уандера в Стокгольме. Экс-политика задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту.