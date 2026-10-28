Expressen: экс-депутата Рады Святаша задержали на въезде в Швецию

Бывшего нардепа Святаша задержали на въезде в Швецию Expressen: экс-депутата Рады Святаша задержали на въезде в Швецию

Москва28 окт Вести.Бывшего депутата Верховной Рады Дмитрия Святаша задержали при въезде в Швецию и поместили в центр временного содержания Миграционной службы, сообщает газета Expressen.

По данным издания, экс-нардеп был заочно приговорен на Украине к 12 годам лишения свободы.

Бывший украинский политик Дмитрий Святаш задержан шведской полицией говорится в публикации

Газета уточняет, что Святаш прилетел в Швецию 22 октября на концерт Стиви Уандера в Стокгольме. Экс-политика задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту.