Экс-дипломат Прауд заявил, что его задержали после "Валдая" Экс-дипломат Прауд сообщил о задержании в Лондоне после "Валдая"

Москва13 окт Вести.Бывший британский дипломат Йен Прауд сообщил, что после участия в мероприятиях Международного дискуссионного клуба "Валдай" его задержала контртеррористическая полиция по возвращении в Лондон. Об этом он написал в статье для журнала The Responsible Statecraft.

В ночь на 2 октября, при выходе с рейса Москва-Стамбул, я был задержан контртеррористической полицией Великобритании на три часа... Я не имел права хранить молчание, мое имущество тщательно обыскали, я предоставил отпечатки пальцев и образец ДНК, а также был обязан сдать свои электронные устройства и предоставить свои пароли, в противном случае меня бы арестовали говорится в материале

Прауд добавил, что формально его ни в чем не подозревали. При этом, как он утверждает, правоохранители имели полномочия провести тщательный досмотр, чтобы оценить, не намерен ли он совершить враждебные действия против Великобритании.

Бывший дипломат считает, что произошедшее стало очередным этапом усиления давления на свободу слова в Британии. По его мнению, таким способом Лондон ужесточает меры против критиков, которые называют внешнюю политику Запада катастрофическим провалом.