В Эстонию доставили первых шведских заключенных ERR: первые заключенные из Швеции прибыли отбывать срок в Эстонию

Москва18 авг Вести.Первый самолет с заключенными из Швеции во вторник приземлился в Эстонии, осужденные будут отбывать наказание в балтийской республике в рамках соглашения об аренде тюремных мест, сообщает телерадиокомпания ERR.

Ранее Швеция и Эстония подписали договор, по которому Стокгольм может арендовать 400 камер в тюрьме города Тарту для размещения 600 заключенных. Такая мера связана с нехваткой мест в шведских тюрьмах. Договор рассчитан на пять лет и предусматривает возможность продления на трехлетние периоды.

По данным ERR, самолет с первыми шведскими заключенными прибыл во вторник на военную авиабазу Эмари. В течение дня их должны перевезти в Тартускую тюрьму.

Осужденные из Швеции будут содержаться на закрытой территории тюрьмы в Тарту. Перед освобождением их планируется возвращать в Швецию.

В соответствии с соглашением заключенным разрешат носить шведскую тюремную форму, им обеспечат доступ к шведским новостным каналам, телевизору в камере и электричеству, в том числе в ночное время.

Ожидается, что в течение года в Тарту прибудут в общей сложности 600 шведских заключенных, из них 200 - уже в этом году.

Ранее сообщалось, что сотни камер простаивают в "супертюрьме" Британии из-за нехватки персонала.