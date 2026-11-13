Москва13 ноя Вести.В Ростове-на-Дону Пролетарский районный суд вынес приговор Сергею Симоненко – бывшему заместителю начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Ему назначили 14,5 года колонии строгого режима, признав виновным в организации двух покушений на убийство, сообщило агентство ТАСС.

Назначить Симоненко 14 лет 6 месяцев колонии строгого режима с лишением специального звания полковника внутренней службы цитирует слова судьи агентство ТАСС

Второй фигурант дела, бывший руководитель отдела надзорной деятельности по Северскому району Мелько Джемо, получил 11,5 года колонии строгого режима с лишением звания подполковника внутренней службы – его признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в приготовлении к убийству. Оба подсудимых вину не признали.

Симоненко вменяли два эпизода покушения на убийство человека, находившегося в беспомощном состоянии, а также организацию приготовления убийства по найму группой из корыстных побуждений. Под стражу его заключили 31 июля 2024 года. Как следует из судебных документов, против него дали показания бывшие подчиненные, потерпевшие и свидетели.

В апреле 2025 года Краснодарский краевой суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество и деньги Симоненко и его семьи на 360 миллионов рублей. В надзорном ведомстве выяснили, что он использовал служебное положение для незаконного обогащения, а имущество записывал на родственников и доверенных лиц, чтобы скрыть реальное материальное положение.

Симоненко служил в региональном ГУ МЧС с 2003 года. В октябре 2018 года его уволили по достижении предельного возраста службы, но он оспорил это решение в суде и через четыре года вернулся на службу. В сентябре 2022 года он возглавил отдел технического обеспечения ГУ МЧС по краю, в октябре 2023 года стал заместителем начальника главка, а в 2024 году незадолго до задержания недолго был временно исполняющим обзяанности начальника управления.